Confirman arranque en San Luis Potosí

La velocidad volverá a rugir en el Nascar México Series con el arranque oficial de la temporada 2026, que tendrá como escenario el emblemático Súper Óvalo Potosino los días 14 y 15 de marzo.

Tan solo dos semanas después, el serial internacional llegará a tierras chiapanecas, el domingo 29 de marzo, para su única fecha en la campaña, siendo hoy en día uno de los eventos deportivos más importantes en el año.

Escenario con historia

El Súper Óvalo Potosino fue inaugurado en 1983 como circuito y en 2005 se transformó con la construcción del actual óvalo de media milla, ubicado en el municipio de Zaragoza, consolidándose como una de las plazas más emocionantes del calendario.

El óvalo potosino ha sido territorio fértil para grandes actuaciones, especialmente para el piloto Rubén García Jr., múltiple campeón de la categoría y el más ganador en esta plaza.

Piloto

El conductor del auto 88 suma seis victorias en este escenario desde la creación de la serie en 2017, aunque su idilio con el triunfo tardó en concretarse: fue hasta 2022 cuando logró subir por primera vez a lo más alto del podio en tierras potosinas.

Después llegó la victoria en la segunda carrera de 2023 y una racha espectacular al conquistar las dos competencias disputadas en 2024, además de la fecha inaugural de 2025.

Chiapaneco con tres

En la lista histórica de triunfos en San Luis Potosí le sigue el piloto de ascendencia chiapaneca, Rubén Rovelo Jr., quien acumuló tres conquistas: en 2019, la primera fecha de 2020 y la segunda competencia de 2021.

Con dos conquistas aparece el tapatío Salvador de Alba Jr., ganador de la segunda carrera de 2020 y de la primera de 2023. Con una victoria en esta pista figuran Rogelio López (2017), Irwin Vences (primera de 2018), Abraham Calderón (primera de 2021), así como Alex de Alba y Julio Rejón, quienes se repartieron triunfos en 2025, temporada en la que se disputaron tres fechas.