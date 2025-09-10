Confirman rósters del Duelo de Leyendas

Jugadores que hicieron historia con sus actuaciones y alimentaron la añeja rivalidad entre Águilas del América y Chivas Rayadas del Guadalajara estarán presentes en el Partido de Leyendas, que se celebrará el sábado 27 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez.

El comité organizador del encuentro de exhibición confirmó que están cerrados los planteles con que contarán ambos equipos, destacando la presencia de auténticos ídolos de ambas aficiones: por el América, Luis Roberto Alves, “Zague”: Luis Hernández, “El Matador”, y Salvador Cabañas, mientras que por las Chivas sobresalen los nombres de Adolfo “El Bofo” Bautista, Ramón Morales y Gustavo “El Gusano” Nápoles.

Planteles completos

Por las Águilas del América figuran como defensas Aquivaldo Mosquera, Paul Aguilar, “Alvin” Mendoza, Juan Carlos Valenzuela, Isaac Terrazas, Efrén Hernández y Óscar Rojas. Como mediocampistas estarán Daniel Guerrero, Braulio Luna, Israel “Jagger” Martínez, Juan Carlos Mosqueda, Andrés Chitiva y Ariel González, dejando para los goles a “Zague”, Luis Hernández, Cabañas y Vicente Matías Vuoso.

Por las Chivas, en zona defensiva aparecen Sergio Rodríguez, Camilo Romero, Héctor Reynoso, “Maza” Rodríguez, Joel “Tiburón” Sánchez, Kristian Álvarez, Amaury Ponce y “Aris” Hernández. En el medio campo destacan Ramón Morales, Omar Esparza, Héctor “Pirata” Castro, “Avión” Calderón, Michel Vázquez, Michael Pérez y “Gauchito” Ávila. Y al ataque estarán “Bofo” Bautista, Gustavo Nápoles y Alejandro Vela.

Los boletos para el encuentro pueden adquirirse mediante Centralbus. Si el pago es en efectivo, en la misma aplicación para teléfono móvil pueden generar boletos y con la referencia pagar en tiendas de conveniencia como Bodega Aurrerá, Farmacias Guadalajara, Sam’s Club, Farmacias del Ahorro y Walmart.