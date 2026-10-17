Conforman el jurado calificador

El proceso para elegir a los ganadores del Premio Estatal del Deporte (PED) 2026 avanzó con la conformación del jurado calificador, mediante una ceremonia de insaculación efectuada este viernes por el Instituto del Deporte, cumpliendo con la convocatoria de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

A través de un sorteo fueron seleccionados los representantes de los distintos sectores que tendrán la responsabilidad de evaluar las propuestas y determinar quiénes recibirán este reconocimiento por sus resultados y aportaciones al deporte chiapaneco.

El procedimiento fue certificado por el notario público número 191 del estado, Iván Antonio Guzmán Sánchez. En el acto, Marco Aurelio Valverde Molina destacó la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en la integración del jurado.

En representación de las asociaciones deportivas fueron designados José Ramón Franquez, de Ciegos y Débiles Visuales, y César Rafael Vals Fernández, de Tiro con Arco, como titulares; mientras que Francisco Javier Blanco, de Atletismo, y José Augusto Gordillo Aguilar, de Breaking, quedaron como suplentes.

Por los medios de comunicación fueron seleccionados como titulares Samuel García Decelis, de “Zona de Campeones”; Mayra Ramírez Pérez, de “Fanatikos”, y Óscar Alejandro Mijangos, de “Élite Deportivo”. Sus respectivos suplentes serán Jesús Roberto Ortega, de “Cuarto Poder”; José Luis Saldaña, de TV Chiapas, y Neín Gómez Sánchez, de “Noticias Voz e Imagen de Chiapas”.

En el sector de deportistas ganadores del PED, Víctor Alonso Gómez Hidalgo, de Luchas Asociadas, fue elegido titular, y Jessica Moguel Guillén, de Karate, suplente. Para entrenadores, Adanaeth Figueroa, de Patines sobre Ruedas, ocupará la titularidad, y Rosa Isabel Victoria Pérez, de Ciegos y Débiles Visuales, será suplente.

Al acto asistieron los atletas Valentina de los Ángeles Salinas Vivero, de Paratletismo, y Jorge Armando Chávez Cruz, de Luchas Asociadas, además de representantes de asociaciones deportivas y medios de comunicación.