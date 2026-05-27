Conforman selección estatal escolar

Se llevó a cabo con éxito el Torneo Estatal Selectivo de Ajedrez de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), mediante el cual la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech) integró el equipo que participará en los campeonatos nacionales en Guerrero y Morelos. Las acciones se desarrollaron con la presencia de más de 300 jugadores reunidos en la Escuela Secundaria Técnica número 79 de Tuxtla Gutiérrez.

La competencia estuvo dividida en las categorías sub-12, sub-15 y sub-18, en ramas varonil y femenil, con partidas rápidas que definieron los seis mejores ajedrecistas que avanzan a la etapa nacional.

Los más destacados

Para la sub-12 quedaron seleccionadas por la femenil: Cinthia Méndez Velazco, Marina Gis Estrada Pérez, Ximena Pérez Barrientos, Zoé Díaz Mazariegos, Miriam Reyes Cancino y Camila Grajales Gómez. Por la varonil, Ronaldo Peñate Gómez, Tomas Cañaveral Cáceres, Liam Calep Ramírez Hernández, Kevin Tovilla García, Gael Pereyra Coello e Iker Escobar López.

En la sub-15 femenil clasificaron Miriam Rodríguez Mijangos, Alice Adele Reyes Cancino, Eiza de Jesús Zuart, Diana Sofía López Cervantes, Ashanti Luzeni Aguilar Montoya y Valentina de Jesús Rasgado Mota. En la rama varonil fueron seleccionados: Julio César Almaraz Bautista, Hyalmar Daniel Gómez Peñate, Ángel Alexander Sánchez García, Samuel Esteban Bravo Díaz, Felipe Neri Méndez Jiménez y Ángel Giovanni Arcos Peñate.

Finalmente, la sub-18 femenil quedó integrada por Brenda Jazmín López Jiménez, Fátima del Carmen Gómez Silvano, Valeria Torres López, Ananda Sofía Orantes Sánchez, Diana Laura Ruiz Jiménez y Valentina Aguilar Santiago. En la varonil figuran Mauricio Mancilla Jiménez, Iván Pérez Roldán, Juan de Dios Ruiz, Ángel Arturo Torres Marroquín, Kevin Humberto Sánchez Santiz y Miguel Ángel Gutiérrez González.

Continúan creciendo

Después de las acciones, el coordinador estatal del Ajedrez para la Femedees, José Carlos Morales Gómez, precisó que este selectivo se levó a cabo con vistas a la Gimnasiada Nacional 2026, a celebrarse del 11 al 16 de agosto en Acapulco, Guerrero.

A su vez, en dicho evento se integrará a una selección mexicana que acudirá a un torneo internacional en Río de Janeiro, Brasil. En cuanto al estatal selectivo, indicó que la cifra final de inscritos fue de 330 jugadores de 44 municipios, lo que refleja el amplio crecimiento del deporte ciencia a través de la Femedees.

“Cabe mencionar que el padrón en la primera etapa municipal superó los 2 mil jugadores en los municipios que hicieron sus clasificatorios, y en el estatal se hicieron presente los campeones”, enfatizó.