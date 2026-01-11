Congreso Anual marca el arranque del 2026

Con el objetivo de establecer las bases organizativas y deportivas del nuevo año, este sábado se llevó a cabo el Congreso Anual de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, evento que reunió a representantes de escuelas afiliadas de todo el estado, en las instalaciones del hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez.

La actividad significó el primer compromiso oficial del 2026 para la asociación, convirtiéndose en un espacio clave para la planeación del calendario anual, la actualización de lineamientos y el fortalecimiento del registro formal de atletas, entrenadores y academias, elementos fundamentales para el correcto desarrollo del Tae Kwon Do chiapaneco.

Durante la jornada abordaron temas relacionados con la organización de competencias estatales, procesos selectivos, cursos de capacitación y actividades de carácter formativo, con la finalidad de mantener una estructura sólida que permita el crecimiento sostenido de esta disciplina en la entidad.

La participación activa de las escuelas reflejó el interés por mantener orden, unidad y una visión clara de los objetivos a corto y mediano plazo.

Respaldo

El presidente de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, Fernando Borraz, agradeció la asistencia y el compromiso de los afiliados, destacando que el nuevo año representa una oportunidad para consolidar el trabajo realizado y proyectar mayores logros deportivos. Señaló que la planificación es una herramienta indispensable para garantizar procesos transparentes y competitivos.

En entrevista exclusiva con “Cuarto Poder”, Borraz compartió su optimismo de cara al nuevo ciclo, al asegurar que el balance del periodo anterior dejó resultados positivos, pero que la meta es superarlos. “Venimos de un año con muchas historias de éxito, atletas que dieron pasos importantes y entrenadores comprometidos. Para este 2026 queremos ir más allá, construir más sonrisas, más podios y más experiencias que motiven a nuestras niñas, niños y jóvenes a seguir creyendo en este deporte”, expresó.

El encuentro también fue escenario para reconocer el trabajo de los entrenadores, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación deportiva y personal de los atletas. A ellos se les brindaron palabras de aliento y respaldo, subrayando que su dedicación es la base sobre la cual se construyen los resultados dentro y fuera del área de competencia.

Con este Congreso Anual, la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do da inicio formal a sus actividades del 2026, apostando por la organización, la capacitación constante y el fortalecimiento de su comunidad, con la mira puesta en un año de nuevos logros para el Tae Kwon Do estatal.