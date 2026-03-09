Conmemoran día con Carrera Mujeres

Con gran ambiente deportivo y un mensaje de unión e igualdad, se celebró la tercera edición de la Carrera Mujeres de Chiapas 2026, evento de Atletismo que reunió a 970 participantes la mañana de este domingo, en una jornada dedicada a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La contienda se realizó con un circuito de cinco kilómetros en la capital chiapaneca.

Desde muy temprano, corredoras y corredores comenzaron a congregarse en el Parque de la Juventud, punto donde se dio el banderazo de salida en punto de las 07:00 de la mañana. El entusiasmo fue evidente entre las familias, clubes atléticos y participantes independientes que se sumaron a esta actividad que año con año sigue creciendo en convocatoria.

Los organizadores ofrecieron un mensaje previo al arranque, destacando la importancia de reconocer el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el deporte. Asimismo, invitaron a los asistentes a seguir promoviendo espacios de inclusión, respeto y oportunidades para las nuevas generaciones.

Recorrido

El recorrido llevó a los participantes por algunas de las principales vialidades de la capital chiapaneca, atravesando tramos de la avenida Central y de la 5.ª Norte, donde el público se dio cita para brindar apoyo a los corredores que avanzaban con entusiasmo rumbo a la meta.

El punto de llegada fue instalado en la Calzada de las Personas Ilustres, escenario que se convirtió en una auténtica fiesta deportiva con música, aplausos y porras para los participantes que completaban el recorrido.

Ganadores

En la rama femenil la vencedora fue la atleta Monserrat Rincón, mientras que el segundo puesto fue para Elizabeth Morales. El tercer sitio en esta categoría fue para Denisse Gómez, quien también mostró un gran desempeño a lo largo del trayecto.

En la rama varonil, el triunfo fue para Jonathan Flores, que logró marcar el ritmo en los metros finales para quedarse con el primer lugar. La segunda posición correspondió a Joel Murillo, mientras que Carlos Rubén completó el podio tras finalizar en el tercer sitio.

Al concluir la competencia, todos los participantes recibieron su medalla conmemorativa, reconocimiento que simboliza el esfuerzo de cada persona que decidió formar parte de esta actividad deportiva.

La Carrera Mujeres de Chiapas se consolida así como una de las citas atléticas más significativas dentro del calendario local, no solo por su carácter competitivo, sino por el mensaje de igualdad, respeto y fortaleza que promueve a través del deporte.