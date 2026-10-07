Conquistan 15 medallas en Copa Jisenkan

La representación de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate del Estado de Chiapas (ADTKDECH) obtuvo 15 medallas en la 21ª Copa Jisenkan 2026, celebrada en el vecino estado de Tabasco.

El balance para el contingente chiapaneco fue de cinco preseas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, en una justa deportiva que reunió a karatecas de Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas.

Balance positivo

Gilberto Hernández Maza, cinta negra 5° Dan y presidente de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate del Estado de Chiapas, señaló que la participación formó parte de la preparación de atletas que buscan incorporarse al proceso rumbo a Orgullo Nacional (lo que anteriormente era conocido como la Olimpiada Nacional Conade), además de próximos eventos selectivos de su federación.

Selección de alto nivel

La delegación estuvo integrada por 15 competidores, procedentes de escuelas de Shotokan Karate Do México y Shito Ryu, con representación de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Villa Corzo.

Entre los resultados más sobresalientes reportados por Hernández Maza, Darinel Alejandro Mendoza Granados logró dos bronces, en kata y kumite, dentro de la categoría de cintas negras y cafés de 14-15 años.

Por su parte, Ángel Francisco Argüello Mendoza obtuvo bronce en kumite, mientras que Gilberto Hernández Barrientos consiguió plata en kata y oro en kumite.

En la división de 12-13 años, José Eduardo Moreno Andrade sumó bronce en kumite, en tanto que Alexis Abel Ventura Ramírez logró dos títulos en 16-17 años al conquistar oro tanto en kata como en kumite, Gadiel Antonio Ventura Cruz ganó la prueba de kata en 18-19 años.

En cintas verdes y moradas, Pablo Moreno Andrade consiguió dos platas en el sector varonil de 8-9 años, una en kata y otra en kumite. En la rama femenil, Grettel Díaz Cruz obtuvo dos medallas de plata en 12-13 años, también en kata y kumite. Por su parte, Valeria Pacheco Rodas cerró con plata en kata y oro en kumite dentro de la categoría de 16-17 años.

Finalmente, informaron que el representativo estatal estuvo acompañado por los senséis Neftalí López García, cinta negra 3° Dan; Anamín Farrera Arce, 5° Dan; Leonardo Naín Gutman Ruiz, 2° Dan, y el propio Gilberto Hernández Maza.