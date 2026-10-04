Conquistan el bronce Juvenil Mayor Femenil

El equipo chiapaneco de Golbol Juvenil Mayor Femenil cerró con medalla de bronce su participación en la Paralimpiada Nacional 2026, luego de imponerse por marcador de 5-4 a Querétaro en un emocionante encuentro disputado este viernes en el Polideportivo CODE Revolución, en Guadalajara, Jalisco.

El representativo chiapaneco tuvo que emplearse a fondo para asegurar un lugar en el podio. María Fernanda Velasco Gómez abrió el marcador y permitió que Chiapas tomara ventaja desde los primeros minutos, diferencia que el equipo logró conservar hasta el minuto ocho del compromiso.

En la segunda parte, Joselyn Rodríguez Pérez apareció para conseguir la segunda anotación del conjunto estatal. Posteriormente, Velasco Gómez asumió nuevamente el protagonismo ofensivo y marcó tres goles más para completar una actuación determinante en el triunfo de 5-4 que le entregó a Chiapas la presea de bronce.

El resultado significó además el regreso del Golbol femenil chiapaneco al podio de esta competencia nacional, luego de que la entidad también consiguiera una medalla de bronce en la edición de 2024.

El camino hacia las medallas comenzó en la fase de grupos, donde Chiapas superó 3-2 a Querétaro en un duelo cerrado. Posteriormente cayó 5-2 frente a Jalisco y 7-2 ante Oaxaca, pero recuperó terreno con una contundente victoria de 10-0 sobre el Estado de México.

Con esos resultados, las chiapanecas consiguieron avanzar a las semifinales, instancia en la que volvieron a enfrentar a Oaxaca. En ese encuentro, el conjunto oaxaqueño se impuso por 4-1 y dejó a Chiapas en la disputa por el tercer lugar.

Oaxaca confirmó posteriormente su dominio al conquistar la medalla de oro tras derrotar en la final a Jalisco, que se quedó con la plata, mientras que Chiapas completó el cuadro de honor con el bronce obtenido frente a Querétaro.

El equipo chiapaneco estuvo dirigido por el entrenador Mario Gómez Ramírez, con María Pérez Méndez como auxiliar.