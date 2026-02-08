Conquistan el óvalo del Víctor Manuel Reyna

Grandes duelos que se definieron en finales de fotografía se vivieron durante la sesión sabatina del Campeonato Nacional de Patinaje Copa Femepar 2026, que en esta ocasión dejó el patinódromo del Instituto del Deporte para trasladarse al espectacular óvalo del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez.

Los representantes de los diferentes estados del país probaron su velocidad, estrategia, potencia y resistencia en este escenario que cambió los balones de Futbol por los cascos, patines y coderas.

Chiapanecos brillan

Matheo Sánchez Jiménez logró la victoria absoluta en la prueba de 100 metros carriles, de la categoría juvenil menor, con tiempo de 11.96 segundos, seguido por Diego Montes de Oca Guido (IPN) y Mauricio Cortés García (Puebla), en segundo y tercero respectivamente.

En esta misma prueba, pero de la rama femenil, Chiapas consiguió otro primer lugar con Danna Mendoza Rodríguez, quien registró 12.18 segundos al cruzar la meta, seguida por Alexandra Castañeda Osornio (Estado de México) y Elisa Ramírez del Puerto (Tabasco), en segundo y tercero.

Chiapas sumó una medalla de plata en los 100 metros carriles junior, con Luis Castillejos Antonio, quien registró 11.11 segundos en el cronómetro. En primero quedó Daniel Vargas Hernández (Quintana Roo) y en tercero se colocó Alejandro Torres Vázquez (CDMX).

También con plata figuró María Zebadúa Gómez, en el mismo evento de la rama femenil, solo superada por la yucateca Abigail Gómez Arco, en tanto que Blanca Fernandez Lagunes (Veracruz) quedó en tercero.

Otros resultados

En los 100 metros carriles de la categoría mayor, la michoacana Naim Bucio Martínez se quedó con el primer lugar, seguida por Vivian Morfín Castañeda (Quintana Roo) y Mariela Casilla Zubieta (Jalisco). Por la varonil, Carlos Monsiváis Villalobos (Aguascalientes) se quedó con el primer puesto, seguido por Édgar García Pérez (Jalisco) y Ferrán Romo Bertahaud (Baja California).

También en los 100 metros carriles juvenil mayor, Quintana Roo hizo el 1-2 con Luis Hernández Cruz y Marcelo Lozano Lozano, en tanto que Gael Nevarez Muñoz (Guanajuato) fue tercero.

Quintana Roo también dominó la rama femenil con Victoria Marín Flores, mientras que Lily Duarte Cramer (Guanajuato) quedó en segundo, y Georgina Gómez Arcos (Yucatán) se ubicó en tercero.

En la prueba de 80 metros carriles de la modalidad de ruta infantil, Yessi Koh Pastrana, de Quintana Roo, se coronó con tiempo de 10.29 segundos, en un cerrado final en el que superó a su paisana Esperanza Ciau Ku, quien quedó en segundo lugar, en tanto que Elian Miranda Alcocer (Yucatán) quedó en tercero.

En la rama varonil, Iván Aguilar Ramírez (Estado de México) se quedó con el primer puesto con tiempo de 10.24 segundos; Alan Hernández Miranda (Michoacán) fue segundo y Carlos Dorantes Torrijo (Quintana Roo) se colocó en tercero.

Quinta sesión

Este domingo se llevarán a cabo los últimos eventos de la Copa Femepar, correspondientes a las distancias de 16 y 21 kilómetros, desde la categoría juvenil menor hasta la mayor.