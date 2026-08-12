Conquistan la 6ª Copa Guerreros Olímpicos

Con la participación de más de 240 competidores provenientes de diferentes escuelas de Chiapas y del estado de Oaxaca, se celebró la sexta edición de la Copa Guerreros Olímpicos de Tae Kwon Do Indeprof, certamen que reunió a atletas de distintas categorías y ramas en una intensa jornada deportiva.

El evento se desarrolló en el gimnasio de usos múltiples de la Unidad Deportiva Panchón Contreras del IMSS, donde se llevaron a cabo las pruebas en las modalidades de poomsae (formas) y kyorugui (combate libre).

Desde las primeras horas de actividad, las tres áreas de combate concentraron los enfrentamientos de una jornada que permitió a los exponentes mostrar sus avances técnicos y medir su nivel ante representantes de otras instituciones.

Luego de varias horas de competencia, se contabilizaron los puntos para determinar a los equipos que ocuparían los primeros lugares de la clasificación general.

Ganador

El Instituto Americano de Tae Kwon Do Punto de Oro, dirigido por la profesora Nataly Sánchez Constantino, fue el conjunto que terminó en la cima al acumular 190 puntos, resultado que le permitió quedarse con el trofeo de campeón de esta sexta edición.

La segunda posición correspondió al Doyang Mancilla, encabezado por la profesora Lucero del Carmen Mancilla, que finalizó con 150 unidades, mientras que el Instituto Olímpico Internacional de Tae Kwon Do Koryo, bajo la dirección de la profesora Yareni Vázquez Ochoa, completó el podio con 120 puntos.

El coordinador general de la competencia, profesor Roque Maximino Guillén Fonseca, destacó que la Copa formó parte de los festejos por el sexto aniversario de la creación de la escuela Guerreros Olímpicos de Tae Kwon Do del Indeprof.

Asimismo, resaltó la respuesta de las escuelas participantes, con delegaciones provenientes de Comitán, San Cristóbal, Copainalá, Cintalapa y Tonalá, además de contar con Oaxaca como estado invitado.

Individual

La organización también contempló una premiación individual y por equipos. Los tres primeros lugares de cada modalidad, categoría y rama recibieron sus respectivas medallas, en tanto que los profesores y patrocinadores fueron reconocidos por su participación y su respaldo al evento.

Como parte de los incentivos, los equipos que ocuparon las primeras posiciones de la clasificación general recibieron una remuneración económica. Además, los entrenadores fueron motivados con la entrega de costales de pateo.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, presidente nacional del Instituto Deportivo Profesional de Tae Kwon Do (Indeprof) México; Williams de León Molina; Walter Díaz Cano, secretario de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do; José Enrique Vera Álvarez, director del Colegio de Árbitros, y Fabián Aquino Carrasco, director técnico del Doyang Yonsha de Oaxaca.

También estuvo presente Carlos Santos Sánchez, subteniente de Artillería de la 7ª Región Militar, así como los patrocinadores Andy Joel Muñoz Vargas, Liliana Montero Mangas y Karla Mariana Villatoro Torruco.