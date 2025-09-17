Conquistan la pasarela con su musculatura

Haciendo alarde de su imponente figura, colosos y diosas de las pesas se adueñaron de la pasarela en el 27° Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. y Miss Chiapas 2025, que tuvo lugar en el teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen, organizado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A.C., con el aval de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C., y del Indeporte, contó con la presencia de 77 atletas de Cintalapa, Comitán, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Ixtapa, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Pijijiapan, Raudales Malpaso, San Cristóbal, Simojovel, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza.

El máximo ganador

De entre los titanes en contienda, emergió como Campeón Absoluto Christian Adrián Jiménez Pérez, representante del Gravity Fit de esta capital, superando en una cerrada contienda a Javier de Jesús Moreno Ruiz, del gimnasio Oxígeno de Comitán, quien obtuvo el segundo puntaje más alto del cuerpo de jueces liderado por Jorge Jiménez Argüello, junto al excampeón nacional Juan Gabriel Díaz Jiménez, Víctor Manuel de los Santos Velázquez, Jorge Alejandro Jiménez Romero y Viviana Jiménez Romero.

Previamente había conquistado el título de la división para clasificados de 75 kilos en adelante, superando a Osvaldo Daniel Chávez Cruz, del gimnasio Max, quien fue segundo lugar.

Reina de la pasarela

En el sector femenil, dentro de la categoría Fitness Figura Clasificadas, le alzó campeona la experimentada Marisol Castañón Gómez, del Energym de Tuxtla Gutiérrez; mientras que Diana Laura Rudamas Nieves, del gimnasio The One de Escuintla, logró la segunda plaza.

De acuerdo con lo estipulado en la convocatoria oficial, se premió con medallas del primero al sexto lugar de cada categoría, así como con trofeos escultura a los campeones de las principales divisiones.