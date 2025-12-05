Constructora 14 de Marzo se corona

La Liga Palapa de Futbol 7 vivió este miércoles por la noche el cierre de su Torneo Eredivise, una final que prometía un duelo parejo en el papel, pero que terminó siendo una exhibición total de Constructora 14 de Marzo, equipo que no solo se adueñó del título, sino que firmó su tricampeonato dentro de la competencia, confirmando que hoy por hoy no tiene oponente que le haga sombra. El encuentro se disputó en las instalaciones de Futbol Total EBC ante un público que se mantuvo expectante, aunque muy pronto el rumbo del partido se inclinó hacia un solo lado.

Desde el silbatazo inicial, Constructora 14 de Marzo mostró personalidad, orden y un ritmo que Bolis Telet nunca logró descifrar. Durante los primeros minutos, el balón circuló con rapidez por los carriles ofensivos, generando desajustes constantes en la línea defensiva rival. La intensidad rindió frutos muy pronto cuando Daniel Galindo abrió el marcador con una definición precisa que sorprendió al arquero. Lejos de conformarse, el atacante volvió a aparecer minutos después con otra anotación que reforzaba el dominio absoluto de su escuadra.

Animados

El golpe anímico fue evidente. Bolis Telet intentó reorganizarse, pero cada salida era sofocada por la presión alta de Constructora, que no bajaba el ritmo. Antes de que el primer tiempo concluyera, Jeffrey Gutiérrez se sumó a la fiesta ofensiva con un remate soberbio, colocando el 3-0 que dejó a los presentes sin margen de duda: el campeón estaba jugando a otro nivel.

Ese marcador en el descanso reflejaba a la perfección el desarrollo de la primera mitad: un equipo superior en todos los sectores y otro que no encontraba manera de reaccionar.

Dominio total

La segunda parte mantuvo la misma tónica. Constructora 14 de Marzo regresó al campo con la intención de sentenciar la final y lo hizo de manera contundente. Erick Rivera, con su característico desequilibrio, amplió la ventaja con un gol que confirmó la desconexión defensiva de Bolis Telet. Luego, de nueva cuenta apareció “El Enano”, quien aprovechó un balón suelto en zona de peligro para mandar el esférico al fondo de la red. El dominio iba en aumento y, para completar la exhibición, Jonathan Maza cerró su participación con una anotación más que colocó el marcador 6-0, una diferencia que prácticamente definía la historia.

Solo hasta el tramo final, cuando los constructores hicieron modificaciones y bajó la presión, Bolis Telet pudo adelantar líneas y encontrar espacios. Tras varios intentos, lograron descontar con dos dianas tardías a través de Kenji Hygashi que cayeron cuando el partido ya estaba decidido. Esos goles decoraron el resultado, pero no cambiaron la narrativa: Constructora fue ampliamente superior y conquistó el campeonato con un 6-2 que dejó claro por qué se mantiene como tricampeón vigente.

El desenlace reafirma la hegemonía de un plantel que compite con solidez, eficacia y un estilo que no permite concesiones. La final estaba pensada para ser un duelo cerrado, pero terminó convirtiéndose en una demostración de autoridad en la que Constructora 14 de Marzo dejó claro que, en este torneo, su dominio permanece intacto.