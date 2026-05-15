Continúa el Campeonato Estatal Charro

El LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro continuará este viernes 15 de mayo con una jornada que promete grandes emociones en el lienzo Charros de la Capital, donde varios equipos buscarán colocarse entre los protagonistas del certamen más importante de la charrería chiapaneca.

Con el paso de los días, el buen ambiente se ha incrementado notablemente, gracias a la participación de destacados conjuntos provenientes de diferentes municipios del estado, que han mostrado un alto nivel competitivo en cada una de las suertes ejecutadas en el ruedo.

La actividad comenzará en punto de las 12:00 horas con la presencia de Charros de Tuxtla, Pícaros de Tuxtla y Rancho San Rafael, equipos que abrirán la jornada con la misión de sumar una buena cantidad de puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Se espera un duelo bastante parejo entre estas agrupaciones, ya que cuentan con experiencia en competencias estatales y han trabajado intensamente para llegar en óptimas condiciones a esta edición del campeonato. Cada cala de caballo, jineteo, manganas y paso de la muerte podría marcar diferencia en el resultado final.

Más adelante, a las 16:00 horas, será el turno de Rancho San Antonio, Moro de Cumpas y Buena Esperanza, que también intentarán demostrar su calidad dentro del lienzo. La expectativa entre los aficionados es alta debido al nivel mostrado por estas escuadras en recientes participaciones.

Gran cierre

Las acciones concluirán a las 20:00 horas con otra atractiva charreada protagonizada por Charros de la Capital, La Mexicana y Rancho Miramar, conjuntos que buscarán cerrar la jornada nocturna con una destacada exhibición.

Los organizadores esperan una importante asistencia este viernes, tomando en cuenta que varios de los equipos programados cuentan con amplio respaldo de la afición y familiares que siguen de cerca cada participación.