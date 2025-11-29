Continúa la acción en el Campeonato Invernal

La Liga Municipal de Softbol femenil continuará este domingo con la jornada número dos del Torneo Invernal, un certamen que ha logrado reunir a equipos sólidos y con propuestas ofensivas que prometen ofrecer una mañana llena de emociones en el campo infantil de Caña Hueca.

Actividad

El primer encuentro está programado para las 9:00 horas, cuando Guerreras Pop salten al diamante para enfrentarse a Fénix, en un duelo que se anticipa vibrante y con mucha entrega en cada entrada. Ambos planteles llegan motivados y con la intención de sumar puntos valiosos desde el arranque del torneo, por lo que se espera un choque de estrategias y batazos decisivos.

La actividad continuará a las 11:00 horas con el cierre de la jornada entre Mack y Notaría 47. Este cruce también promete intensidad, pues ambas novenas han mostrado planteles compactos y con buena defensiva, elementos que podrían inclinar la balanza en cualquier momento.

La organización destacó que el objetivo principal de esta temporada invernal es mantener el ritmo competitivo y brindar un espacio de calidad para las jugadoras, quienes han respondido con entusiasmo en cada fecha. Con partidos reñidos y un ambiente familiar, la Liga Municipal busca consolidar nuevamente un torneo dinámico y atractivo para la afición del Softbol femenil en Tuxtla Gutiérrez.