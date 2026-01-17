Continúa la actividad de la Liga Municipal

La Liga Oficial Municipal de Softbol mantiene su curso este fin de semana con una nueva jornada de actividades en el parque recreativo y deportivo Caña Hueca, escenario que vuelve a recibir a los equipos participantes, en una temporada que avanza con buen ritmo y partidos cada vez más disputados.

Para este sábado, el diamante de Caña Hueca será sede de dos juegos que prometen emociones desde la primera entrada. A las 16:00 horas, el conjunto de Reales se medirá con Sub-17 en un duelo que abrirá la cartelera sabatina. Más tarde, a las 18:00 horas, Petroleros enfrentará a Athleticos, un choque que destaca por la intensidad y la experiencia de ambas novenas, que buscarán sumar resultados positivos en la tabla.

Partidos dominicales

Las acciones continuarán el domingo con una triple cartelera desde temprana hora. A las 10 de la mañana, Liliana Carnicería se verá las caras con Caly, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos con estilos distintos, pero con la misma necesidad de mantener regularidad en la competencia. Posteriormente, a las 12:00 horas, Colmillos enfrentará a Pistones, en un partido que se perfila como uno de los más parejos de la jornada dominical.

El cierre de la actividad llegará a las 14:00 horas, cuando Calaveras choque con Cardenales en un duelo que podría tener implicaciones importantes en la clasificación general, considerando el desempeño que ambas novenas han mostrado en fechas anteriores.

Con este programa, la Liga Oficial Municipal de Softbol reafirma su constancia semana a semana, ofreciendo espacios de competencia ordenada, convivencia familiar y continuidad deportiva, en uno de los escenarios más representativos de Tuxtla Gutiérrez.