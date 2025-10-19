Continúa la fiesta grande de las finales

Emocionantes choques a eliminación directa se vivirán este domingo en el arranque de los cuartos de final de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

Tras disputarse la primera ronda por el Torneo de Copa, los equipos afrontarán la primera fase de Liguilla del torneo regular. FC Project Fit aparece como el primer sembrado al título, al haber concluido la campaña como el superlíder, con 52 puntos. Su rival en turno será el Atlético Chiapas, que clasificó como octavo lugar. El juego está pactado para las 18:00 horas, en el campo 1 de Caña Hueca.

En tanto que la jornada de finales abre al mediodía, con el duelo entre Servicio Pyresur (2º) y Plásticos Pablín (7º), en el mismo escenario y al terminar será el turno de Coratux FC (3º) para enfrentar a Lobos FC (6º).

En el campo de La Herradura se disputará el encuentro entre Deportivo 3 Hermanos y Deportivo San Francisco, el choque que pinta más parejo, al ser el cuarto y quinto de la tabla. Este partido arranca a las 2 de la tarde.

Además, se jugarán un par de amistosos en el campo 3 de Caña Hueca, arrancando a las 16:00 horas con el Toluca FC versus Masía FC; y al terminar, Deportivo Chiapas se mide con Zentinela FC.