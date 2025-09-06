Continúan las liguillas en la 2ª división

Una determinante y a su vez dramática jornada se vivirá este fin de semana en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, con la continuación de la fase final del torneo liguero de la segunda división, así como el inicio de la Liguilla de la Copa.

En lo que se refiera al campeonato de Liga de la categoría de plata, la etapa de cuartos de final dejó emociones al por mayor, comenzando con el vibrante duelo en el que Titán FC venció por 5 goles a 1 a su similar de la Familia.

Edwin Martínez lideró a los titanes a la victoria don un doblete, mientras que César Pérez Emmanuel Martínez y Martín Trujillo anotaron los otros tantos. Del lado opuesto, el de la honra lo hizo Kevin Pérez.

Por su parte, Parabrisas La Estrella Blanca volvió a demostrar su poder al apabullar por 7-1 a su similar del Deportivo D’ Tadeo, partido en el que Óscar Penagos fue la figura al firmar un doblete, en tanto que Fernando Poblete, Juan Martínez, Luis Enríquez, Adrián Astudillo y Brayan Narváez hicieron el resto de los goles. Por su adversario anotó Elí Penagos.

Además, Santa Ana Jr. también ganó con autoridad su eliminatoria, al arrollar por 6-2 al Marsella FC. Mario Vázquez tuvo una actuación para enmarcar al colocar cuatro dianas en el marcador, en tanto que Williams Hernández y Damián Alcázar cerraron la cuenta. Por el cuadro rival descontaron Alex Martínez y Ángel Ramírez.

No se pudo llevar a cabo el encuentro de Gladiadores FC y Bucanero FC, pero fueron estos últimos los que fueron anunciados para avanzar a la siguiente ronda.

Semifinales de Liga

Las acciones de la segunda ronda de la fase final comienzan este sábado con el choque entre Titán FC y Bucanero FC, pactado para las 20:00 horas en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca.

Para el domingo se definirá al otro cuadro que avance a la gran final de la división de ascenso, con el choque entre Santa Ana Jr. y Parabrisas La Estrella Blanca, programado para las 18:00 horas, también en el campo uno.

Vale la pena mencionar que en esta instancia ya no cuenta la posición en la tabla general, por lo que, en caso de empate en tiempo regular, se irán a pénaltis hasta obtener a un ganador.

Además, la directiva de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla informó que se jugará uno de los duelos de cuartos de final de Copa de manera anticipada, entre las escuadras de Bucanero FC y Gladiadores FC, pactado para las 14:00 horas en el mismo escenario.

Acción en la primera división

En lo que respecta a la máxima categoría se siguen disputando encuentros de la temporada regular, tanto por la Liga como en la Copa. Precisamente, en el torneo copero, Deportivo San Francisco y Coratux FC protagonizaron un entretenido empate 2-2. Por los primeros, Edson Espinoza hizo un doblete. Por su rival marcaron Noé Vázquez y Brandon Morales.

Por su parte, Servicio Pyresur venció por 4-2 a los Jaguares de Tuxtla, con par de goles de Diego Sánchez, mientras que Sergio Díaz y Roger Medina hicieron los otros tantos. Del lado felino descontaron Alan Martínez y Romeo García.

Finalmente, Lobos FC y Atlético Chiapas estelarizaron otro empate 2-2. Por los licántropos anotaron Irving Abadía y Cristian Cruz, en tanto que por los segundos lo hicieron Cristopher Morales y Luis Anza.

Para este fin de semana se celebrarán únicamente cuatro duelos de la máxima división, correspondientes a la décima jornada (segunda vuelta) del Torneo de Liga.

A las 12 del día, en el campo uno de Caña Hueca, Lobos FC se mide con Deportivo 3 Hermanos, y a las 14:00 horas, en el campo de La Herradura, DC United chocará con Deportivo San Francisco.

Finalmente, habrá una doble cartelera en el campo 3 de la Unidad Deportiva de Patria Nueva, comenzando a las 12:00 horas con el encuentro entre Coratux FC y FC Project Fit. Al terminar saltarán al campo Atlético Chiapas y RPBI FC.