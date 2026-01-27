Continúan pruebas para conformar selección

Con el objetivo de conformar al representativo chiapaneco de Softbol, el sábado se llevó a cabo el Try Out estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, actividad que reunió a jóvenes talentos de distintos municipios de la entidad en el diamante del parque recreativo Caña Hueca.

La jornada se desarrolló desde temprana hora y contempló una serie de evaluaciones físicas y técnicas, en las que los aspirantes fueron observados en aspectos como velocidad, fuerza, fundamentos defensivos, bateo y desempeño específico por posición. El trabajo permitió a los visores analizar el nivel competitivo de cada atleta, así como su proyección dentro de un proceso selectivo estatal.

El Try Out estuvo dirigido a las categorías sub-18 juvenil, en ramas varonil y femenil. Contó con la participación de deportistas provenientes de municipios como Palenque, Arriaga, San Cristóbal, Mezcalapa y Tuxtla Gutiérrez, reflejando el alcance y el crecimiento que ha tenido el Softbol en distintas regiones de Chiapas.

De acuerdo con la planeación del proceso, la selección Chiapas estará integrada por un total de 15 atletas, además del cuerpo técnico, quienes continuarán con un programa de preparación enfocado en elevar el rendimiento competitivo de cara a las siguientes etapas, rumbo a la Olimpiada Nacional.

Durante las actividades estuvo presente Juan Fermín Carrasco González, director de desarrollo del deporte, quien acudió en representación de la directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Bárbara Altúzar González. También se contó con la presencia de Marcos Gutiérrez, del área de Capacitación, así como de Adaena Estrada Carbajal, representante de la Asociación Chiapaneca de Softbol.

Estas visorías forman parte del proceso de fortalecimiento del Softbol chiapaneco, apostando por la detección oportuna de talento joven y la conformación de selecciones competitivas.