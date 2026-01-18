Contra Dragones, duelo candente en el Sospó

Un duelo de poder a poder, entre el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y Dragones de Oaxaca, dos clubes que luchan por acercarse a los líderes del grupo 2 de la Liga TDP, se vivirá este domingo a las 3:30 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.

El partido, que cierra las hostilidades de la fecha 16, representa un buen examen para ambas instituciones, en el afán de ir conociendo sus alcances para la segunda vuelta del campeonato de ascenso. De momento, Dragones aparece por arriba como sexto lugar con 29 puntos, pero Chifut lo tiene a tiro de piedra, ya que es séptimo con 28 unidades, por lo que el objetivo será la victoria para superarlos en la clasificación.

De cara a este encuentro, el director técnico de los tuxtlecos, Daniel Mora Sánchez, reconoció que siempre viste ganarle a este tipo de rivales. “Indudablemente, hablar de Dragones significa un equipo grande, fuerte, bien dirigido, que sabemos que se acaban de reforzar, pero también Chifut hizo lo suyo; ya registramos 2.3 chicos que vienen a reforzar al equipo”, aseguró.

En este sentido, Chifut cuenta con el exportero juvenil Juan Manuel Álvarez y el delantero Alessandro Espinosa, quienes llegan a aportar su experiencia tras vestir meses atrás la camiseta de Jaguares FC de la Liga Premier FMF. Se sumaron Erik Montes Domínguez, exintegrante del FC San José del Arena; Diego Sánchez Fonseca, procedente de Huracanes de Arriaga, y el debutante en la división, César Arce Hernández. En contraste, perdieron a, uno de sus mejores elementos del pasado semestre, Luis Esponda, quien pasó a las filas felinas.

Es oportuno recordar que, en la primera vuelta de la temporada, Chifut dio la sorpresa al vencer a domicilio a los Dragones, con anotación de su goleador Brayan Álvarez, quien hace unas semanas disputó el Torneo del Sol con la selección grupo 2, marcando un gol en el certamen.