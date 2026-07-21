Contribuyen a la cosecha de preseas

El club Axolotes Fit & Go registró seis medallas y posiciones destacadas en las primeras dos jornadas de participación en el Campeonato Nacional Curso Largo 2026, celebrado en Mérida, Yucatán.

El resultado de mayor relevancia correspondió a Alejandro Cruz, quien conquistó el primer lugar de los 50 metros Dorso varonil en la categoría de 15-16 años. Por su parte, Ximena Garay consiguió dos preseas durante la competencia. La nadadora se quedó con el segundo puesto de los 50 metros dorso en la división de 15-16 años y también obtuvo un bronce dentro de primera fuerza.

Otro de los atletas con más resultados sobresalientes fue Alan Monzón, quien subió en dos ocasiones al podio de la categoría de 11-12 años: primero se adjudicó la presea de plata en los 50 metros dorso, y posteriormente obtuvo el tercer lugar de los 100 metros libres.

Entre tanto, Pablo Alfaro aportó otra medalla de plata al terminar en el segundo puesto de los 50 metros mariposa.