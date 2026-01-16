Convoca Club Infantil al Torneo por la Cultura

Las acciones del deporte ciencia continúan en grande este año con el Torneo por la Cultura, avalado por la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), a celebrarse el domingo 18 de enero en las instalaciones del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana (4ª Poniente, esquina con 2ª Norte, en Tuxtla Gutiérrez).

El certamen, organizado por el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, A. C. —que preside el maestro José Carlos Morales Gómez—, en coordinación con el Club de Ajedrez Femenil Reina Roja, el Club Peón Dragón y el mencionado centro cultural, emitió su convocatoria oficial para jugadores en categoría libre; es decir, de cualquier "rating", edad y género.

La justa se desarrollará en un solo día, bajo el sistema suizo a cinco rondas —con un ritmo de 20 minutos por jugador más cinco segundos de incremento—, aplicando los sistemas de desempate de Buchholz mediano, Buchholz y Sonneborn-Berger, con reglas del sistema vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

La programación indica que las acciones iniciarán a las 10 de la mañana con las palabras de inauguración y la primera ronda de competencias, para concluir alrededor de las 2 de la tarde —al término de la última ronda— y dar paso al acto final de entrega de premios a los ganadores.

El maestro José Carlos Morales Gómez, promotor del torneo del deporte ciencia, dio a conocer que las inscripciones tienen un costo de 100 pesos. Los registros están abiertos comunicándose al número telefónico 9611985763.



