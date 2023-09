Convocan a 2º Torneo de Clubes

A través de la convocatoria oficial, la Liga de Karate de Chiapas en compañía del Instituto del Deporte Tuxtleco y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez invitan a los participantes a inscribirse en la segunda edición del Torneo de Clubes, que se llevará a cabo el 24 de septiembre en las instalaciones del auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos.

Los dojos Academia Gutman, Fit and Go, Inner Force (San Fernando), Inner Force (Chicoasén) e Indetux El Vergel volverán a verse las caras, en una nueva confrontación en la disciplina de Karate. Se dio a conocer que las modalidades para esta justa serán en kata individual y kumitel individual.

Las inscripciones se realizarán directamente con el sensei de cada uno de los dojos anteriormente mencionados. Las categorías serán las establecidas por la Federación Mexicana de Karate (Femeka) y únicamente se pondrá a consideración la estatura, el grado y la edad de los artemarcialistas en cada enfrentamiento.

La dirigencia afirmó que habrá una premiación simbólica para los primeros tres lugares. En el evento se contará con árbitros capacitados para estar pendiente de los puntos que se otorguen a los atletas, con la intención de que no haya controversia alguna con os entrenadores o los alumnos de los clubes que asistirán.

Cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el comité de la Liga de Karate de Chiapas. Las actividades arrancarán en punto de las 8:30 de la mañana, por lo que se pide a los alumnos llegar con anticipación.