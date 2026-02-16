Convocan a colosos al Torneo del Jaguar 2.0

Los colosos y diosas de las pesas tienen en puerta un nuevo reto para poner a prueba su fortaleza física y mental: el Torneo del Jaguar 2.0, a celebrarse los días 18 y 19 de abril en el parque del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen, organizado por la Liga Chiapaneca de Powerlifting (LMP) lanzó su convocatoria abierta para cualquier atleta de las categorías Infantil (hasta 14 años), Juvenil (15 a 23 años), Open (24 a +85), Máster (40 a +85) y Parapowerlifting.

Se competirá en las divisiones raw y classic raw, que a su vez competirán en las modalidades de Powerlifting , Solo Bench y Deadlift.

Al lanzar su convocatoria, el comité organizador destacó que se trata de un evento diseñado para atletas que buscan superarse, competir con disciplina y representar con orgullo a Tuxtla Gutiérrez, siendo calificados por jueces certificados.

La premiación consistirá en medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, trofeos a los absolutos de cada división y al tanque (femenil y varonil), así como al mejor puntaje de cada rama se le pagará la inscripción al “Meet of the Americas”, certamen internacional a celebrarse en el mes de agosto en la capital del país.

Para los interesados en participar pueden solicitar más informes al teléfono 9611283138.