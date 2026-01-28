Convocan a etapa municipal rumbo a ON

Con el arranque del proceso selectivo de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, se lanzó la convocatoria para las etapas municipales, la cuales van dirigidas a niñas, niños y jóvenes que buscan representar a Chiapas en la máxima justa deportiva del país, cuya sede designada para este 2026 es San Luis Potosí.

Para la comunidad de ajedrecistas pertenecientes a la capital chiapaneca, el evento será organizado por el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), a través del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y ya lanzó su convocatoria oficial.

La competencia se llevará a cabo el sábado 31 de enero, a partir de las 7 de la mañana, en el Patio Cívico del H. Ayuntamiento y podrán participar ajedrecistas en las categorías 2006-2009, 2010-2013 y 2014 y menores, quienes tratarán de avanzar en el proceso selectivo hacia la máxima justa deportiva nacional.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 9612390609 o hacer su registro en línea en las plataformas oficiales del Indetux.

Más eliminatorias

Otras sedes que han lanzado sus convocatorias oficiales para las eliminatorias son Palenque y Ocozocoautla. En el caso de la primera, tendrá lugar el mismo sábado 31 de enero en el pasillo del estadio de Beisbol, comenzando a las 9 de la mañana y se disputará a cinco rondas, en las categorías antes mencionadas. Las inscripciones pueden hacerse vía Whatsapp a los números 9161417477 o 9161021063.

Para el otro municipio, la eliminatoria será el domingo 1 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones del Club de Ajedrez Ocozocoautla. Informes e inscripciones al 9612980016.