Convocan a la 9ª Copa Villaflores

Comenzó la cuenta regresiva para la 9ª Copa Acuática Villaflores 2026, programada del 14 al 16 de agosto en la alberca semiolímpica de la Unidad Deportiva Oriente.

El evento, organizado por la Acuática Villaflores, lanzó oficialmente la convocatoria para contará con el aval de la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas A.C. y estará abierto para escuelas, clubes y competidores de diferentes edades.

El programa contempla categorías infantiles de seis años y menores, 7-8, 9-10 y 11-12; juveniles de 13-14, 15-16 y 17-19, además de las divisiones Máster de 20-29, 30-39, 40-49 y 50 años en adelante. Las pruebas se desarrollarán bajo el sistema de final contra reloj y con la reglamentación vigente de World Aquatics.

Inscripciones y premiación

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de agosto. Los registros deberán realizarse mediante la base de datos Meet/Team Manager proporcionada por el comité organizador o enviarse en formato Excel, incluyendo fecha de nacimiento, número de evento y tiempos reales de cada nadador. La documentación será recibida en el correo oficial del evento: [email protected].

La cuota será de 420 pesos para participantes de seis años y menores, así como para las categorías Máster, mientras que los nadadores de 7 a 19 años cubrirán 500 pesos.

La competencia incluirá pruebas de libre, dorso, pecho, mariposa, combinado individual, patada y relevos mixtos.

La organización entregará medallas por puntuación general, preseas para los tres primeros lugares de los relevos y trofeos para campeones y subcampeones individuales. También serán reconocidos los tres equipos mejor ubicados en la clasificación general.