Convocan a la Academia de Verano

Con la finalidad de ofrecer un espacio adecuado y seguro donde niñas, niños y jóvenes puedan entrenar, aprender y desarrollar su talento, el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) llevará a cabo la Academia de Verano y el Campamento de Futbol 2026, del 27 de julio al 21 de agosto del presente.

La Academia de Verano tendrá como sede las instalaciones del Indeporte, con un cupo limitado de 200 participantes, en las edades de 6 a 14 años, ramas femenil y varonil. Las disciplinas deportivas contempladas son Natación, Lucha Olímpica, Ajedrez, Boxeo y Beisbol 5, ofreciendo además la oportunidad de practicar las disciplinas de exhibición de Tiro con Arco, Patinaje y Tenis de Mesa.

Por otra parte, para el Campamento de Futbol podrán registrarse niñas, niños y jóvenes en las edades de 6 a 16 años. El cupo máximo es de 150 participantes y las actividades se desarrollarán en los campos alternos del complejo deportivo del estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez.

El costo de inscripción por programa es de mil pesos, con derecho a un kit deportivo para cada participante, que incluye dos playeras, un cilindro para agua, gafete y un reconocimiento al finalizar las actividades.

Las personas interesadas podrán registrarse comunicándose a los teléfonos del Indeporte 9611188601 y 5535044385.