Convocan a la carrera Código Salud Run

Con el propósito de fomentar la actividad física, fortalecer la integración estudiantil y promover estilos de vida saludables, la Generación 97 de la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) anunció la carrera Código Salud Run, para el sábado 18 de abril en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Alondra Acero, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano, indicó que el evento deportivo dará inicio a las 7:00 horas. La carrera contará con modalidades recreativa y competitiva de 5 kilómetros, dirigidas no solo a estudiantes y docentes unachenses, sino también para sus familiares y público en general.

Se espera que participen entre 300 y 500 personas, en un espacio seguro y accesible, gracias a la infraestructura deportiva del parque. Entre los objetivos específicos del Código Salud Run destacan el incentivar hábitos saludables, fomentar la participación universitaria y recaudar fondos para la organización de la ceremonia de graduación de la Generación 97.

Además, se busca fortalecer el sentido de pertenencia a la máxima casa de estudios de Chiapas, promoviendo la integración de la comunidad académica.

Kits e inscripciones

Los interesados podrán inscribirse en dos modalidades: el Kit Basic, que cuesta 160 pesos, incluye número oficial de corredor, medalla conmemorativa e hidratación durante el recorrido; mientras que el Kit Pro tiene un costo de 290 pesos, e incluye todo lo anterior, además de una playera oficial conmemorativa.

La convocatoria establece que se premiará del primero al tercer lugar, con mil 500, mil y 800 pesos respectivamente. Asimismo, habrá rifas sorpresa para todos los participantes.

Para inscribirse pueden visitar la cuenta oficial de la generación en Instagram (gen97facmed), o bien pedir informes comunicándose a los teléfonos 9671917536 o 9613482336.