Convocan a la Copa Chiapas de Vencidas 2026

Con la participación de atletas del norte, centro y sur de México comenzó la cuenta regresiva hacia la Copa Chiapas de Vencidas 2026. El certamen tendrá lugar en el hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez, el sábado 28 de febrero, a partir de las 09:30 horas.

Esto fue a conocer por la Asociación Chiapaneca de Lucha de Brazos, A. C., resaltando que este tradicional evento se efectuará nuevamente con el apoyo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, siendo además avalada por la Liga Mexicana de Lucha de Brazos y la federación internacional de la misma especialidad.

Bases del evento

Tanto el pesaje como las inscripciones se llevarán a cabo el viernes 27 de febrero en el hotel sede, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Las categorías —ya sea para brazo izquierdo o derecho— son establecidas por peso, divididas de la siguiente forma: -70 kilos, -80 kilos, -90 kilos, -100 kilos, +100 kilos, Over All, Women y Junior.

Tradicionalmente es una competencia a doble eliminación; es decir, que van siendo eliminados los que sumen dos derrotas en la sesión, esquema que se prevé podría aplicarse de nueva cuenta.

Sobre la premiación, se otorgará medalla a los primeros lugares de cada categoría, playera conmemorativa para los primeros 100 participantes inscritos y como premio principal la Copa al Ganador del Over All de cada brazo.

Asimismo, para esta edición habrá un premio especial al equipo con más medallas obtenidas por sus representantes.