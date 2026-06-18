Convocan a los corredores de Tapachula

Continúa la cuenta regresiva para el Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026, a celebrarse el domingo 16 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, en la capital del estado, y como parte de los preparativos oficiales el comité organizador hizo el anuncio oficial en la Perla del Soconusco.

En este acto se dieron cita Karen Liévano, gerente comercial de BYD Tapachula; Alejandra Ortiz, coordinadora de Marketing de Expo Auto; el prestigiado entrenador José Octavio Armenta Chanona, y en representación del comité organizador, Rey López Muñoz.

Este último fue el encargado de compartir con la comunidad local de corredores y del vecino país la alegría de festejar cinco ediciones y promover un estilo de vida saludable en la sociedad y entre los trabajadores de la empresa.

Categorías en acción

Al dar a conocer los pormenores de la convocatoria oficial, detalló que se contemplan dos distancias: 21 kilómetros, para las categorías libre (18-39 años), master (40-49 años) y veteranos (50 años y más), en ambas ramas, así como los 10 kilómetros, que serán exclusivamente en libre y personas con discapacidad.

El profesor Chanona indicó que aún restan dos meses para la cita en Tuxtla Gutiérrez, tiempo suficiente para que corredores recreativos (que ya dominan los 3 o 5 km) se preparen para el medio maratón o bien empiecen a entrenar para la distancia de 10 km.

Por su parte, el Rey López explicó que los 21 km cuentan con una ruta óptima tanto para los atletas experimentados que buscan su mejor marca como para los que se animen a correr esta distancia por primera vez, aprovechando que es casi plana y con una altura que no rebasa los 500 metros en su mayor punto.

Sobre la premiación, destacó que se repartirá una bolsa de 100 mil pesos para los ganadores. Además, la venta de boletos ya comenzó, con un costo de 440 pesos, en Vips Tapachula, Vips San Cristóbal, Vips Oriente y Poniente en Tuxtla Gutiérrez y Vips Comitán. También pueden adquirirlos vía internet en www.asdeporte.com.