Convocan a su próxima temporada 2026

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A.C. lanzó la invitación a los clubes para que participen en los campeonatos de Liga y Copa de la Temporada 2026, en categoría libre varonil, a partir del 24 de enero en esta ciudad.

Las inscripciones continuarán abiertas hasta el próximo 20 de enero a las 21:00 horas, en las oficinas ubicadas en la 1.ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.

En este certamen de Futbol Soccer podrán competir conjuntos afiliados y no afiliados a esta liga. El costo de inscripción por equipo es de mil 500 pesos. Todas las cédulas de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que solicita la liga. Los formatos podrán ser solicitados en las oficinas de Liga Independiente Tuxtla, en horario de cinco de la tarde a nueve de la noche, de lunes a viernes.

Se jugará en las canchas con las que cuenta la liga: parque Caña Hueca, Unidad Deportiva de Patria Nueva y parque de La Herradura.

Encuentros

Los encuentros podrán programarse los sábados, de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 08:00 a 20:00 horas.

La directiva también informó en su convocatoria oficial que ningún jugador podrá participar en dos escuadras inscritas en la misma liga. Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador en la primera reunión, que se llevará a cabo el día miércoles 21 de enero, a las 17:00 horas, con la presencia de los delegados de los equipos.

Al concluir la competencia, la directiva que encabeza el contador público Luis Gordillo Domínguez premiará tanto al campeón como al subcampeón de Liga y de Copa.

Para mayores informes quedan a disposición los números telefónicos 961-613-38-08 y 961-197-97-77.