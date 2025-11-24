Convocan a Torneo Colectiva 50+1 Tuxtla

Torres, alfiles y reinas serán desplazados con maestría en el Primer Torneo de Ajedrez Colectiva 50+1 Tuxtla, a disputarse el sábado 6 de diciembre —a partir de las 10:00 de la mañana— en las instalaciones del Museo del Café de esta capital.

Esto fue dado a conocer por el maestro José Carlos Morales Gómez, quien al tiempo que presentó la convocatoria oficial, resaltó que sólo habrá cabida para 20 jugadoras, es decir que contemplan contar con las mejores ajedrecistas de Chiapas, en un certamen de nivel élite.

Al respecto, resaltó la premiación para incentivar la participación de las ajedrecistas con una bolsa de 6 mil pesos a repartir de la siguiente manera: 2 mil pesos a la campeona absoluta, mil 500 pesos al segundo lugar, 1000 al tercero, 700 para el cuarto, 500 para el quinto y 300 al sexto. Las inscripciones son completamente gratuitas y pueden hacerse ya al teléfono: 961 198 57 63.

De la competencia

Sobre el sistema de competencia, aclaró que el torneo se jugará exclusivamente en categoría libre femenil, aplicando el formato suizo a 5 rondas, mientras que los desempates técnicos serán el Buchholz mediano, Buchholz y Sonneborn-Berger. Las acciones se efectuarán con un ritmo de juego establecido de 15 minutos + 5 de incremento por jugadora.

Durante las partidas se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), fungiendo como director técnico el maestro Morales Gómez, quien es coordinador estatal del deporte-ciencia para la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), así como presidente del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas.

Finalmente, resaltó que el evento es organizado por la jueza Diana Ivens y María Enriqueta Burelo, de la Comisión de Justicia de la Colectiva 50+1 Chiapas, también con la participación del Club de Ajedrez Femenil Reina Roja.