Convocan a torneo con rating nacional

Los trebejistas chiapanecos tendrán una nueva oportunidad para poner a prueba sus habilidades sobre el tablero con la celebración del Torneo de Ajedrez Decembrino, el domingo 6 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el Museo David Gómez Solana de Tuxtla Gutiérrez.

El certamen, válido para “rating” nacional de Ajedrez Rápido, se desarrollará en categoría libre, bajo el sistema suizo a seis rondas, sujeto a modificaciones según el número de participantes. El ritmo de juego será de 10 minutos más cinco segundos de incremento por jugador, con una tolerancia de cinco minutos antes de declarar la partida perdida por incomparecencia.

La competencia se regirá por el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y las disposiciones aplicables de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac). El árbitro nacional Edén López Martínez estará a cargo de supervisar el desarrollo de las partidas.

Bases del torneo

Los participantes deberán llevar su propio tablero, piezas y reloj de Ajedrez. Las inscripciones tendrán un costo de 200 pesos y permanecerán abiertas hasta el viernes 4 de diciembre a las 20:00 horas. Los interesados podrán pedir información y hacer su registro comunicándose al teléfono 961 220 1963.

En cuanto a la premiación, otorgarán 2 mil pesos al primer lugar, mil al segundo y 500 al tercero. También entregarán premios de 500 pesos al mejor participante femenil y al mejor infantil, menor de 12 años.