Convocan a Torneo Gens Una Sumuus 2025

La acción del deporte ciencia continúa en la capital chiapaneca con el Torneo de Ajedrez Rápido Gens Una Sumuus 2025, a celebrarse el domingo 5 de octubre en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana de Tuxtla Gutiérrez.

El certamen cuenta con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), por lo que será válido para Elo FIDE. Es organizado por la Liga de Ajedrez Tuchtlán, que dirige el doctor Edén López Martínez, y el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, liderado por el maestro José Carlos Morales Gómez.

De acuerdo con la convocatoria oficial, este torneo se disputará exclusivamente en categoría libre. El cupo estará limitado a 30 ajedrecistas y es requisito indispensable presentar credencial Fenamac 2025 y contar con Elo FIDE.

Sobre el sistema de competencia, se aplicará el suizo a seis rondas, requiriendo a un mínimo de 20 participantes, y se aplicarán los siguientes desempates técnicos: encuentro directo, Buchholz, Buchholz con cortes 1, Sonneborn-Berger y mayor número de victorias.

El ritmo de juego será de 15 minutos, más 5 segundos de incremento por jugador, con cinco minutos de espera antes de declarar default.

Se dio a conocer también que la premiación consistirá en medalla y diplomas para los primeros cinco lugares.

En cuanto al reglamento, se usará el vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), así como las normas aplicables de la Fenamac. Edén López Martínez fungirá como árbitro oficial.

Las inscripciones tiene un costo de 100 pesos y pueden hacerse en la sede del torneo (4ª Poniente, esquina con 2ª Norte, en Tuxtla Gutiérrez). Los registros se cierran el día 4 de octubre a las 16:00 horas.