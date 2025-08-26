Convocan a Torneo Relámpago Liga MX

Ultra Sport lanzó la convocatoria oficial para la participación de equipos locales en el Torneo Relámpago Liga MX, que se celebrará este sábado 30 de agosto. La competencia se desarrollará desde las 9:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, ofreciendo una oportunidad para que los jugadores muestren su talento y competitividad en la cancha.

La inscripción tiene un costo de 800 pesos, que incluye arbitraje profesional y balón para cada juego, asegurando que los encuentros se desarrollen con orden y bajo reglas oficiales. Los organizadores invitan a todos los equipos interesados a registrarse y formar parte de esta intensa jornada deportiva.

Los premios que esperan a los equipos ganadores son un incentivo económico y reconocimientos especiales: el primer lugar se llevará 3 mil pesos y trofeo, mientras que el segundo puesto obtendrá mil pesos y un reconocimiento por su desempeño. Más allá de estas recompensas, el torneo busca fomentar la convivencia deportiva, el trabajo en equipo y la pasión por el Futbol entre los participantes y la comunidad.

Las instalaciones de Ultra Sport, ubicadas en la calle 4ª Oriente Sur, Bonampak, Tuxtla Gutiérrrez, se preparan para recibir a los equipos y garantizar un ambiente seguro y profesional. La convocatoria está abierta a escuadras locales que deseen competir, vivir la emoción de los partidos y aprovechar la oportunidad de destacar en la cancha.

El torneo promete ser una jornada llena de acción, intensidad y entretenimiento para los jugadores y el público, quienes podrán disfrutar un día completo de Futbol, estrategia y emociones. Los interesados en inscribirse pueden obtener más información sobre el registro y la logística del evento comunicándose al número 9613099038.