Convocan al 27º Estatal Selectivo Chiapas

Dio inicio el conteo regresivo para el Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness “Mr. y Miss Chiapas 2025”, a efectuarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó la convocatoria oficial de este torneo clasificatorio para el Campeonato Nacional “Mr México y Señorita Perfección 2025”, a celebrarse del 2 al 5 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Asimismo, se aclara que en el certamen estatal sólo podrán participar los atletas que estuvieron presentes en el pasado selectivo.

Categorías y premios

En el caso de las damas, el llamado es para las categorías Fitness Figura Libre, Bikini y Bikini Wellness, en las subdivisiones de Principiantes, Novatas y Clasificadas.

Para varones las categorías son la Classic Physique y Men’s Physique Principiantes, Novatos y Clasificados, Fisicoconstructivismo Principiantes y Novatos, Clasificados hasta 65, 70, 75 kilos y de este peso en adelante. También se obtendrán al Campeón Absoluto y Campeón de Campeones de este importante evento selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness “Mr. y Miss Chiapas 2025”.

Inscripciones el sábado 13

El comité organizador dio a conocer que en esta ocasión las inscripciones y el pesaje se harán un día antes; es decir, el sábado 13 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el mismo Teatro Universitario. El costo será de 200 pesos por categoría.

Asimismo, los aspirantes deberán presentarse a la competencia con riguroso bikini y ya pintados, además de aportar la documentación necesaria.

La premiación consistirá en medallas, del primero al sexto lugar de cada categoría, así como trofeo escultura del primero al tercer puesto de las categorías clasificadas. Y el premio principal será el pase al nacional de la CDMX, con los gastos pagados.

Finalmente, la directiva de la Affechac anunció que designará al jurado calificador y su fallo será inapelable. Para mayores informes, comunicarse a los números telefónicos (963) 6323504 o 9631062163.