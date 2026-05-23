Convocan al 27º Torneo Estilo de Pecho

Tras celebrar su torneo de aniversario, el club deportivo El Delfín de Chiapas emitió en horas recientes la convocatoria para su siguiente competencia: el 27° Torneo de Natación Estilo de Pecho Ernesto Gómez Pananá. Este certamen está programado para el domingo 31 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento de esta capital.

Categorías y pruebas

La convocatoria marca que podrán participar atletas de ambas ramas, en las categorías de 6 y menores, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59 años, así como la de 60 y mayores. Las competencias se efectuarán exclusivamente en el estilo de pecho en distancias de 25 o 50 metros (dependiendo de las categorías), además de los relevos en 100 metros pecho, integrados por cuatro nadadores.

Los registros se cierran el día viernes 29 de mayo en las tres diferentes sucursales de El Delfín en esta esta capital. La inscripción tiene un costo de 245 pesos. La premiación consistirá en medallas conmemorativas coleccionables para todos los competidores inscritos al certamen, que cuenta con cupo limitado.

Finalmente, el club capitalino dio a conocer que las acciones del 27° Torneo de Natación Estilo Pecho Ernesto Gómez Pananá arrancará a las 8 de la mañana con el correspondiente afloje de los nadadores, en tanto que para las 9:00 horas se llevará a cabo un protocolo inaugural, para después dar paso al arranque de las pruebas.