Convocan al 5º Campeón de Campeones

Torres, alfiles y reyes serán desplazados con maestría por los mejores trebejistas de Chiapas en el 5º Campeonato de Ajedrez Élite Campeón de Campeones 2026, a celebrarse los días 25, 26 y 27 de septiembre en las instalaciones del Hotel Cabildos, en Tapachula en Córdova y Ordóñez.

Edén López Martínez, árbitro general del evento promovido por el Club Carlos Torre y El Orbe, y avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), dio a conocer que contemplan contar con 40 de los mejores jugadores del estado, quienes disputarán el certamen en sistema suizo a seis rondas, y será válido para Elo FIDE Ajedrez Estándar.

Bases del torneo

El ritmo de juego será de 60 minutos, más 30 segundos de incremento por jugador, con 15 minutos de espera antes de declarar default, quedando prohibido negociar tablas o puntos, pues en tal caso la partida será declarada como perdida para ambos infractores.

Se podrá solicitar “bye” con medio punto únicamente en la primera ronda. En cuanto a los desempates técnicos, se aplicarán resultado mutuo, Buchholz, Buchholz con cortes 1, Sonneborn-Berger, mayor número de victorias y victorias con negras, aplicando el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Programa e inscripciones

La primera ronda del campeonato se efectuará el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, mientras que las rondas 2, 3 y 4 se desarrollarán el día sábado 26 de septiembre, en horarios de 10:00, 15:00 y 18:00 horas. Las restantes serán el domingo 27 a las 10:00 y 15:00 horas, para cerrar con la premiación oficial a las 6:30 de la tarde.

Sobre la premiación, indicó que el campeón se llevará 3 mil pesos y trofeo, mientras que para el subcampeón habrá un premio de 2 mil pesos, y para el tercero será de mil pesos. Entregarán dos premios especiales, uno para la mejor femenil y otro para el mejor sub-14 (2012 o menor), ambos de mil pesos.

Para poder participar será requisito contar con la credencial Fenamac 2026 o cubrir el pago de mil pesos por credencial de participación. La cuota de arbitraje será de mil pesos, con inscripción gratis.

Finalmente, los registros permanecerán abiertos hasta el domingo 20 de septiembre, a las 18:00 horas, y para más informes pueden comunicarse vía Whatsapp al número 9612201963.