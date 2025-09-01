Convocan al Estatal y Abierto “Ámbar 2025”

Comenzó el conteo regresivo rumbo al Campeonato Estatal y Abierto de Fisicoconstructivismo y Fitness “Ámbar 2025, La Gema de Chiapas”, a celebrarse el domingo 21 de septiembre —a las 12:00 horas— en el Auditorio Municipal de Simojovel.

Dicho certamen es organizado por el H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, en coordinación con el Gimnasio Imperium Fit, contando además con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas que dirige el maestro Jorge Jiménez Argüello.

De acuerdo con la convocatoria oficial girada a los distintos gimnasios en el estado, este campeonato convoca a atletas de la rama varonil en las categorías de: Principiantes, Novatos, Classic Novatos y Clasificados, Men´s Phsyque principiantes, novatos y clasificados, Juvenil hasta 18 años y Juvenil hasta 16 años de edad.

Asimismo, habrá categorías para Clasificados de Hasta 65, 70, 75 y más de 75 kilos, además del Campeón Absoluto.

Para la rama Femenil, el llamado es para las categorías Fitness Figura, Fitness Bikini y Fitness Bikini Wellness, todas estas únicas.

En cuanto a la premiación, se entregarán trofeos del primer al tercer lugar, así como medallas del 4º al 6º; en el caso de las categorías clasificadas, se harían acreedores de un incentivo en efectivo, de 2 mil 500 al primero, mil 500 al segundo y mil pesos al tercero.

Además, destaca el premio al Campeón Absoluto del torneo, que recibirá una medalla de ámbar, copa y 5 mil pesos.

Finalmente, la convocatoria marca que las inscripciones y pesaje se llevarán a cabo el mismo día del evento a partir de las 9:30 de la mañana, solicitando a los participantes aportar fotocopias de su CURP y credencial de elector y llegar debidamente pintados para la competencia.