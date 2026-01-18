Convocan al noveno Campeonato Estatal

Dio inicio el conteo regresivo para el 9º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2025, a celebrarse el domingo 15 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Junchavín de Comitán de Domínguez.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó esta semana el llamado para los representantes de los diferentes gimnasios afiliados en el estado para que inviten a sus atletas a prepararse para el magno evento avalado por el Instituto del Deporte de Chiapas y la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness.

Categorías en acción

La convocatoria está dirigida a exponentes de ambas ramas, especificando que para la femenil las categorías son Fitness Figura Libre, Bikini Principiantes, Novatas y Clasificadas, así como Bikini Wellness en las mismas tres subdivisiones.

Para la varonil podrán asistir en Fisicoconstructivimo los sectores Principiantes, Novatos, hasta 65 kilos, hasta 70 kilos, hasta 75 kilos y de 75 kilos en adelante. También habrá competencias en Men’s Physique Principiantes, Novatos y Clasificados.

Las inscripciones y el pesaje se efectuarán de 9:00 a 11:00 horas, el mismo día del campeonato, en las instalaciones del teatro. Para participar es indispensable acudir con riguroso bikini y ya pintados, además de presentar copia de CURP actualizada y credencial de elector. El costo de inscripción es de 200 pesos por categoría.

Asimismo, dieron a conocer que el jurado calificador del certamen lo designará la Affechac y su fallo será inapelable. La premiación consistirá en medallas y trofeos escultura, del primero al tercer lugar de cada división, así como los gastos pagados para los primeros puestos de las categorías por peso y libre, para asistir al 12º Mister México Principiantes y Novatos, a celebrarse del 27 de febrero al 1 de marzo en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.