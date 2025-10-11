Convocan al Premio Estatal del Deporte 2025

Fue emitida la convocatoria oficial para el Premio Estatal del Deporte 2025, la cual contempla exclusivamente los logros de atletas y entrenadores obtenidos en el periodo del 11 de octubre de 2024 al 11 de octubre de 2025, así como a los promotores e instituciones que han dejado huella en este ciclo. Los registros se cierran en una semana (16 de octubre).

En rueda de prensa celebrada en la sala de prensa del Instituto del Deporte de Chiapas, la directora general, Bárbara Altúzar Galindo, presentó las bases para el PED, un galardón que —dijo— reconoce el talento, la disciplina, la constancia y a quienes contribuyen al crecimiento del deporte en nuestro estado. Detalló que el premio es para deportistas, entrenadores, instituciones o personas que impulsen el deporte.

En el acto estuvo acompañada por Mauro Chávez Lastras, director de Cultura Física; Fermín Carrasco González, director de Desarrollo del Deporte, y Marco Antonio Gutiérrez Guerrero, quien fue el encargado de dar lectura a la convocatoria oficial avalada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Bases del PED 2025

Durante la presentación dieron a conocer los requisitos y las fechas clave del proceso. Las candidaturas, de acuerdo con la convocatoria oficial, se pueden registrar hasta el 15 de octubre; sin embargo, en el Indeporte ampliaron el plazo un día, por lo que las recibirán hasta el 16 de octubre, a las 18:00 horas, en las oficinas de la misma dependencia en Tuxtla Gutiérrez. El horario de entrega es de 8:00 a 16:00 horas. Sábado y domingo, de 9:00 a 13:00 horas.

El jurado, compuesto por diez miembros, será elegido el 14 de octubre mediante insaculación, mientras que la elección de los ganadores se efectuará el miércoles 22 de octubre. Los seleccionados de las categorías de deportista y entrenador se repartirán una bolsa de 110 mil pesos, además de recibir una medalla y placa conmemorativa.

Se aclaró que quienes hayan ganado en ediciones anteriores solo recibirán el reconocimiento, sin el estímulo económico, y que la modalidad de fomento al deporte recibirá una medalla y placa.

En los rubros de atletas y entrenadores, la selección será exclusivamente para quienes se encuentren activos, y las candidaturas deberán ser presentadas por asociaciones o federaciones debidamente reconocidas.

Puntos finos

En esta oportunidad detallaron algunos puntos finos sobre quiénes pueden ser elegibles para el premio, la manera en la que deberán presentar su candidatura y quiénes pueden postularlos.

Gutiérrez Guerrero indicó que no aceptarán documentos de asociaciones desconocidas, si bien el objetivo es evitar perjudicar a deportistas o entrenadores que tengan aspiraciones válidas a obtener esta distinción.

También se habló de la integración del jurado calificador, compuesto por representantes de los medios de comunicación, ganadores del PED en ediciones anteriores, presidentes de asociaciones y tres invitados de prestigio en el deporte, que serán anunciados la próxima semana.