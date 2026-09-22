Convocan al Premio Estatal del Deporte

El Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte) presentó a través de las redes sociales la convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2026, reconocimiento impulsado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El registro está abierto para candidaturas del deporte convencional y adaptado en las modalidades de: deportistas, entrenadores y fomento, protección o impulso de la práctica deportiva.

Novedades

La edición 2026 presenta dos cambios relevantes: quienes hayan ganado el premio anteriormente podrán ser postulados nuevamente, siempre que participen en una modalidad distinta. También serán considerados deportistas profesionales que integren preselecciones o selecciones nacionales y hayan representado oficialmente a México en competencias internacionales.

Las asociaciones deportivas estatales y nacionales reconocidas, organismos públicos federales y fuentes responsables de información deportiva podrán presentar candidaturas.

La convocatoria puede consultarse en el portal del Indeporte, mientras que la documentación será recibida en sus instalaciones o mediante el enlace difundido en sus redes sociales. La recepción de propuestas concluirá el 15 de octubre a las 18:00 horas.

Las personas elegidas en las modalidades de deportistas y entrenadores recibirán una medalla conmemorativa y compartirán por una bolsa de 110 mil pesos, mientras que en fomento deportivo, el reconocimiento consistirá en una medalla conmemorativa.