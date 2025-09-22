Convocan al recorrido Chiapas Legacy Tour

La Secretaría de Turismo del estado y dirección general de La Carrera Panamericana lanzaron la convocatoria para el Chiapas Legacy Tour, un recorrido de 80 kilómetros que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, partiendo de Ciudad Cuauhtémoc para finalizar en Comitán de Domínguez.

Los aficionados al deporte motor vivirán de esta manera la experiencia de partir del punto original de La Panamericana hace 75 años: Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, concluyendo la travesía en las instalaciones de la Feria de Comitán de Domínguez, donde habrá una exposición de autos clásicos.

Pormenores del evento

La convocatoria está abierta para autos clásicos con antigüedad mínima de 40 años, que estén en buen estado mecánico y en condiciones de originalidad (no tuneados), además de que es obligatorio que los dos tripulantes cuenten con licencia de manejo vigente.

Asimismo, es obligatorio que los autos cuenten con seguro de birlos, llaves de cruz, gato y herramientas para el cambio de llanta, así como kit de pinchaduras. Las tripulaciones deberán asegurarse también de que las luces altas, bajas, stops, direccionales, intermitentes, limpiadores, defroster, espejos retrovisores y clavos funcionen correctamente.

El cupo límite de participantes será de 30 vehículos, la inscripción es completamente gratuita y se realizará a través del correo oficial (rallypanamericano@gmail.com) cubriendo los siguientes requisitos: datos generales del piloto y copiloto; datos generales (año, modelo, marca y motor) y foto del vehículo; carta responsiva y copia de licencia del piloto y copiloto.

Mecánica del recorrido

El comité organizador detalló que se asignará un orden de arranque con número consecutivo, el cual se debe respetar durante todo el evento, por lo que no estará permitido rebasar entre los autos participantes, ni los oficiales, estableciendo una distancia mínima de dos vehículos durante todo el recorrido y respetando los límites de velocidad. En caso de no cumplir con estas normativas o incurrir en un comportamiento inadecuado y que sea reportado por la Guardia Nacional o policía local, quedará automáticamente expulsado del evento.

Al respecto, este trayecto será sobre carreteras pavimentadas; ciertos tramos de la ruta serán cerrados al tránsito civil para realizar secciones especiales.

El objetivo del Chiapas Legacy Tour es desarrollar un evento seguro y de convivencia evitando riesgos durante el mismo, y al ser catalogado como de “touring” no habrá tramos cronometrados, de regularidad ni competencia alguna.

Es decir, que fue diseñado para que los participantes vivan la experiencia de La Panamericana y disfruten del manejo de su auto de manera segura en su travesía, sumándose así a la fiesta del deporte-motor que se vivirá en Chiapas con el regreso de la competencia de autos clásicos más importante del mundo, luego de diez años de ausencia.