Convocan al torneo El Parachico Pensante

La acción del deporte ciencia continúa en Chiapa de Corzo con el Torneo de Ajedrez El Parachico Pensante, a celebrarse el sábado 24 de enero en la Casa del Patronato de la Feria de la colonial ciudad.

El certamen cuenta con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), siendo organizado por Mario Galindo, con el respaldo de Radio Lagarto y el Patronato Pro Defensa y Conservación de la Tradicional Fiesta de Enero, A. C., de Chiapa de Corzo.

De acuerdo con la convocatoria oficial, este torneo se disputará exclusivamente en categoría libre, ofreciendo atractivos premios de la siguiente manera: 2 mil 500 pesos al campeón; 2 mil pesos al segundo lugar; mil 500 pesos al tercero; mil pesos al cuarto y 500 pesos al quinto.

Asimismo, para contar con una diversidad de competidores se agregarán estímulos para los jugadores que queden mejor clasificados. El reconocimiento será para un infantil, un juvenil y una participante de la rama femenil.

De momento no se ha dado a conocer cuál será el sistema de competencia, ritmo de juego o número de rondas. En cuanto a las inscripciones, se pueden hacer en las mismas instalaciones de la Casa del Patronato de la Feria de Chiapa de Corzo, de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 de la tarde a 8 de la noche.

Para más informes, los interesados pueden contactar al número telefónico 9612715062.