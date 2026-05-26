Convocan para el 27º Estatal Selectivo

Dio inicio el conteo regresivo para el Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2026, a efectuarse el domingo 14 de junio, a partir de las 12:00 horas, en el teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó la convocatoria oficial de este torneo clasificatorio para el Campeonato Nacional Monterrey, a celebrarse del 3 al 5 de julio en Nuevo León. Asimismo, aclaró que es obligatorio participar para todos los fisicoconstructivistas, pues de lo contrario no podrán competir en el próximo Mr. Chiapas 2026.

Categorías y premios

En el caso de las damas, el llamado es para las categorías Fitness Figura Libre, Bikini y Bikini Wellness, en las subdivisiones de Principiantes, Novatas y Clasificadas.

Para varones las categorías son la Classic Physique y Men’s Physique Principiantes, Novatos y Clasificados, Fisicoconstructivismo Principiantes y Novatos, Clasificados hasta 65 kilos, hasta 70 kilos, hasta 75 kilos y de 75 kilos en adelante.

El comité organizador remarcó que las inscripciones tienen un costo de 300 pesos por categoría, en tanto que el pesaje se hará un día antes; es decir, el sábado 13 junio, de 16:00 a 20:00 horas, sin excepciones, en el mismo teatro Universitario.

Para la competencia los aspirantes deberán presentarse con riguroso bikini y ya pintados, además de aportar la documentación solicitada en la convocatoria (copia de CURP actualizada y credencial de elector).

La premiación consistirá en medallas, del primero al sexto lugar de cada categoría, así como trofeo escultura del primero al tercer puesto de las categorías clasificadas, además de los gastos pagados para asistir al campeonato nacional en tierras regias.

La Affechac designará al jurado calificador y su fallo será inapelable. Para mayores informes, comunicarse a los números telefónicos (963) 6323504 o 9631062163.