Copa Centro 2025 lista para nuevo desafío

Todo está listo para que la capital chiapaneca vuelva a vibrar con la Copa Centro, uno de los torneos más esperados del calendario del Tae Kwon Do en el sureste mexicano. El certamen, en su edición número 16, se celebrará los días 15 y 16 de noviembre, con actividades distribuidas entre la Unidad Deportiva Panchón Contreras y el parque recreativo Caña Hueca.

El director y organizador del evento, Alfredo Custodio Alvarado, quien encabeza las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Centro y Custodio, informó que ya se afinan los últimos detalles para recibir a más de 600 competidores, procedentes de distintos puntos del país.

Participantes

De acuerdo con el comité organizador, la Copa Centro 2025 reunirá a delegaciones de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, además de representantes de varios municipios chiapanecos, consolidándose como una de las competencias más completas y de mayor tradición en la región.

Custodio Alvarado explicó que esta edición tendrá una dinámica renovada, pues por primera vez el torneo se desarrollará en dos días y en dos sedes distintas, con el objetivo de ofrecer una mejor logística y atención a los participantes.

“El sábado 15 tendremos las pruebas de Exatlón Kids, en la Unidad Deportiva Panchón Contreras, diseñadas para niñas y niños de hasta 12 años, donde disfrutarán de un circuito motriz con actividades recreativas y deportivas. Las acciones comenzarán a las 4 de la tarde”, detalló.

Otra sede

Para el domingo 16 de noviembre, las competencias se trasladarán al parque recreativo Caña Hueca, donde se llevarán a cabo las modalidades de formas y combate, abarcando desde cintas blancas hasta cintas negras en todas las categorías. Las acciones arrancarán a las 9 de la mañana y se espera una jornada intensa.

El organizador recalcó que la justa cuenta con el aval oficial de la Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech) y certificación G3, lo que le permite otorgar puntos válidos para el ranking estatal, además de garantizar la presencia de petos electrónicos en las divisiones de Olimpiada Nacional.

En cuanto a la premiación, Custodio Alvarado precisó que entregarán medallas a los primeros lugares individuales y trofeos para las escuelas más destacadas, tanto en el Exatlón como en las modalidades de combate y formas. “Queremos reconocer el esfuerzo y el compromiso de todos los participantes. Será un evento pensado para disfrutar y competir al máximo nivel”, afirmó.

El comité organizador espera una gran respuesta del público y un ambiente familiar, en el que el deporte, la disciplina y la convivencia sean los protagonistas en todo momento.

Finalmente, Custodio Alvarado extendió la invitación a las escuelas y atletas interesados en sumarse a esta gran fiesta del Tae Kwon Do chiapaneco. Los registros se pueden hacer a través de la página oficial de Facebook: TKD Panamericano Centro.