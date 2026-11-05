Copa Centro va por una nueva edición

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la práctica del Tae Kwon Do y brindar un espacio de competencia para las nuevas generaciones de atletas, la Copa Centro se prepara para celebrar su edición número 17, programada para el domingo 22 de noviembre en la Unidad Deportiva Panchón Contreras, en Tuxtla Gutiérrez.

Alfredo Custodio Alvarado, organizador del certamen y director de las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Centro y Bienestar Social, dio a conocer que los preparativos ya están en marcha y que la convocatoria se encuentra abierta para escuelas, asociaciones y academias interesadas en formar parte de esta tradicional justa marcial.

En entrevista, el responsable del evento señaló que existe una gran expectativa respecto a la participación, pues además de los representantes de distintos municipios de Chiapas, se contempla la llegada de delegaciones procedentes de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, lo que permitirá reunir a competidores de diferentes regiones del sureste mexicano.

“Estamos muy contentos de anunciar nuestra edición 17 de la Copa Centro. Como cada año están abiertas las modalidades de exatlón kids, formas y combate”, expresó Custodio Alvarado, y subrayó la importancia de mantener vigente este encuentro deportivo y ofrecer oportunidades para que los taekwondoínes demuestren sus habilidades.

Programa

Uno de los principales objetivos para esta edición será cuidar la organización y los tiempos de competencia, buscando que los participantes y sus acompañantes tengan una experiencia satisfactoria durante toda la jornada. Para ello, el comité organizador trabaja en la coordinación de las distintas modalidades y categorías.

“Estamos trabajando para que sea un evento fluido, que no se alarguen los tiempos de espera, que todos regresen a casa con un buen sabor de boca. La coordinación será muy importante para que todo salga excelente”, puntualizó.

Las acciones comenzarán a las 9 de la mañana con la modalidad de exatlón kids, dirigida a los pequeños practicantes. Posteriormente, a las 10:00 horas, se desarrollarán las competencias de formas, mientras que al mediodía se dará paso a los combates, tanto con peto convencional como con peto electrónico para las categorías de cintas negras.

Nueva edición

Custodio Alvarado resaltó que la Copa Centro cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech), además de incorporar equipamiento tecnológico para las pruebas de mayor exigencia.

“Contaremos con petos electrónicos para las categorías de Olimpiada Nacional”, explicó, y también destacó que esta herramienta permitirá a los competidores tener una experiencia más cercana a las condiciones que enfrentan en certámenes de carácter oficial.

Respecto a la premiación, informó que se reconocerá el desempeño individual con medallas para el primero y segundo lugar, así como dos terceros lugares por categoría. De igual manera, entregarán tres trofeos a las escuelas participantes, con lo que también se distinguirá el trabajo colectivo de las instituciones que se sumen a esta edición.

A lo largo de sus 17 ediciones, la Copa Centro se ha mantenido como una plataforma de encuentro para las escuelas de Tae Kwon Do , permitiendo que niños, jóvenes y adultos compartan el tatami, midan sus avances y fortalezcan su preparación deportiva.