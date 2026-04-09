Copa Chiapas 2026 anuncia sus categorías

La Copa Chiapas 2026 comienza a calentar motores rumbo a su próxima edición, luego de que el comité organizador dio a conocer de manera oficial las categorías que formarán parte de este certamen, el cual se disputará en el mes de junio.

Con una estructura sólida, el torneo contempla la participación de futbolistas desde edades tempranas hasta las divisiones juveniles, consolidándose como una plataforma importante para el desarrollo del Futbol formativo en el estado.

De acuerdo con la convocatoria presentada, las divisiones incluyen jugadores nacidos en 2019-2020, 2017-2018 y 2016-2015, en las categorías iniciales, seguidas por los grupos intermedios de 2014-2013, 2012-2011 y 2010-2009, en los que tradicionalmente se observa un alto nivel competitivo.

Asimismo, se integran las divisiones juveniles correspondientes a los nacidos en 2008-2007, 2006-2005 y 2003-2004, permitiendo así una amplia participación de clubes y academias que buscarán destacar en cada uno de los sectores.

Evento formativo

Este certamen se ha caracterizado por reunir a escuadras de distintos municipios, generando un entorno competitivo que impulsa el crecimiento de los jugadores, quienes tienen la oportunidad de medirse con rivales de diferentes estilos y niveles de juego.

Además, la Copa Chiapas no solo promueve el desarrollo deportivo, sino también valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, fundamentales en la formación integral de los jóvenes futbolistas.

Se espera que en próximas fechas se revelen más detalles sobre el sistema de competencia, las sedes y el proceso de inscripción, ya que este torneo suele tener una importante convocatoria año con año.

Con la confirmación de sus categorías, la Copa Chiapas 2026 da un paso firme hacia una edición que promete ser altamente competitiva, reafirmando su lugar como uno de los eventos más relevantes del Futbol base en Chiapas.