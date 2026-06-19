Copa Chiapas 2026 apunta a 200 equipos

La Copa Chiapas 2026 continúa tomando forma y promete convertirse nuevamente en uno de los eventos de Futbol infantil y juvenil más importantes del sureste mexicano. Así lo dio a conocer Carlos Juárez, presidente del comité organizador, durante su visita a los estudios de TVO, donde compartió los avances de la próxima edición del certamen.

En entrevista, el dirigente destacó que los trabajos de organización marchan conforme a lo planeado y que la respuesta de clubes, academias y escuelas de formación ha sido positiva, por lo que esperan alcanzar la cifra de 200 equipos, provenientes de diferentes municipios de Chiapas y de otros estados de la República Mexicana.

Durante la charla, Carlos Juárez recordó que la Copa Chiapas se ha consolidado como una plataforma para el desarrollo deportivo de cientos de niñas, niños y jóvenes futbolistas, quienes encuentran en este torneo un escenario ideal para mostrar sus cualidades, convivir con otros jugadores y vivir una experiencia competitiva de alto nivel.

Asimismo, explicó que las sedes que albergarán los encuentros ya están definidas y listas para recibir a los participantes, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de cada uno de los partidos programados

El presidente de la Copa Chiapas señaló que uno de los principales objetivos del certamen es seguir impulsando el Futbol formativo, brindando oportunidades a las nuevas generaciones para fortalecer su crecimiento deportivo dentro y fuera de la cancha.

De igual manera, resaltó que la organización trabaja en diversos aspectos logísticos para ofrecer una edición ordenada y atractiva tanto para los jugadores como para los entrenadores, directivos y familiares que acompañarán a los equipos durante el desarrollo del torneo.

Juárez destacó que esperan superar los números registrados en años anteriores, tomando en cuenta el interés que han mostrado diferentes instituciones deportivas para formar parte de esta edición. Además, mencionó que continúan recibiendo solicitudes de información por parte de clubes de distintas regiones del país.

La Copa Chiapas se ha caracterizado por reunir a importantes proyectos de formación deportiva, permitiendo que los jóvenes talentos puedan medirse ante rivales de diferentes estilos de juego y niveles competitivos, lo que contribuye significativamente a su proceso de aprendizaje.

Finalmente, invitó a las academias y escuelas que aún no han formalizado su inscripción a sumarse al proyecto, reiterando que el torneo busca seguir creciendo y fortaleciendo el Futbol infantil y juvenil en la entidad.