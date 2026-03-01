Copa Chiapas 2026 eleva la adrenalina

Bajo el lema “Aquí no descargamos violencia, la transformamos en fuerza”, se llevó a cabo con éxito la Copa Chiapas de Vencidas 2026. El escenario de las batallas de pulseadas estuvo instalado en el salón Nubes I del Hotel Holiday Inn, en Tuxtla Gutiérrez.

Para esta edición del tradicional y prestigioso torneo de pulseadas se obtuvo una notable respuesta, con la presencia de titanes de los estados de Yucatán, Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y varios municipios de Chiapas, entre estos Tapachula y Ocozocoautla.

Alejandro Figueroa, organizador del certamen, resaltó la presencia de un total de 80 atletas pertenecientes a 12 clubes que se dedican a promover este especialidad deportiva, como Leo Arm, Guerreros, Vencidas Tapachula, Mapaches, Tiburones, War Loras, Jaguares, Pal Arm, Jabalíes, Vencidas Coahuila y la selección Yucatán.

Al respecto, es oportuno mencionar que el torneo es promovido por la Asociación Chiapaneca de Lucha de Brazos, A. C., con el apoyo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, y avalado por la Liga Mexicana de Lucha de Brazos y la federación internacional de la especialidad.

La maratónica sesión de batallas se llevó a cabo en las modalidades de brazo izquierdo y brazo derecho, divididas por peso de la siguiente forma: -70 kilos, -80 kilos, -90 kilos, -100 kilos, +100 kilos, over all, women y junior.

Entre las emocionantes acciones, una que inició de manera electrizante la sesión fue la +100 kilos junior, con un “match” a dos de tres vencidas, en el que Jaret Yair Cabrera Cruz, del estado de de Yucatán, se impuso ante el local, Bruno Daniel, con una victoria clara de 2-0.

Los ganadores recibieron como premio a su esfuerzo medallas conmemorativas, así como la playera oficial del evento, reservando los trofeos de copa a los triunfadores del over all de cada brazo.