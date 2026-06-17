Copa Chiapas 2026 sigue creciendo

La Copa Chiapas 2026 continúa consolidándose como uno de los torneos de Futbol infantil y juvenil más importantes del sureste mexicano. Faltando poco menos de un mes para el evento, la organización confirmó que la categoría Niños Héroes ya cuenta con 28 equipos inscritos, reflejando el gran interés de escuelas, academias y clubes por formar parte de esta competencia.

De acuerdo con la actualización más reciente, conjuntos provenientes de distintos municipios de Chiapas, así como representativos de Tabasco y Veracruz, integran hasta el momento esta división. Entre los cuadros registrados destacan Azulitos Aexa, Deportivo Tuxtla, Juventus, Deportivo Oro, Fénix FC, Necaxa Chiapas, Leones de Tuxtla, Guerreros FC y Deportivo Chiapas, entre otros.

La categoría también contará con la presencia de escuadras de Tapachula, Tonalá, Arriaga, Bochil, Acala, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Ixhuatán, Mazatán y Reforma, además de la participación de clubes invitados provenientes de Villahermosa, Tabasco, y Coatzacoalcos, Veracruz.

Los organizadores informaron que la respuesta de los equipos ha sido positiva en todas las categorías convocadas, alcanzando hasta el momento un total de 160 escuadras registradas para la edición 2026. La cifra continúa aumentando conforme avanzan las inscripciones, por lo que se espera una edición histórica en cuanto a participación.

La Copa Chiapas se ha caracterizado por reunir a cientos de futbolistas de diferentes edades en un ambiente de competencia, convivencia y desarrollo deportivo. Para muchos jugadores representa además una oportunidad para mostrarse ante entrenadores y visores, así como para medir su nivel frente a rivales de distintas regiones.

La actividad se llevará a cabo durante el mes de julio y contempla una intensa agenda de partidos en diversas sedes. Con la suma constante de equipos, la expectativa crece en torno a una edición que promete reunir a algunas de las mejores academias y escuelas formativas de la región.